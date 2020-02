Vuelco sobre Ruta Nº 5

By

A la 01:20 hs. aproximadamente, de la madrugada de hoy miércoles 5 de Febrero de 2020, se produjo el despiste y posterior vuelco de un vehículo, sobre el trazado de la ruta nacional 5.

El hecho ocurrió a la altura del km 137,800 , jurisdicción del partido se Suipacha , mientras sobre la zona llovía abundantemente con viento, cuando un utilitario Renault Kangoo , color azul , dominio NGS849, que se desplazaba en sentido Chivilcoy-Suipacha, conducida por Joaquin Tord, quien viajaba acompañado por Rosario Quiroga, Magdalena Quiroga, Fernando Moreno y Diego Martinez , al bajar del puente ubicado sobre el arroyo Las Saladas , el conductor pierde el control del vehiculo derrapando hacia la mano contraria , donde luego de ingresar al sector de banquina , cae a una profunda cuneta donde vuelca , quedando el utilitario con sus ruedas hacia arriba en sentido contrario al que se desplazaba.

De inmediato los ocupantes, logran salir de la unidad siniestrada por sus propios medios ayudados por otro grupo de jóvenes que circulaban junto a ellos en otro automóvil, todos provenientes de San Carlos de Bariloche dirigiéndose a Capital Federal.

Si bien se requirió la presencia de Bomberos Voluntarios en primera instancia, los mismos no debieron intervenir ya que al momento de llegar las ambulancias del Same local, encontraron a los jóvenes con heridas de carácter leve fuera del vehículo, trasladándolos al Hospital Municipal de Suipacha, “Esteban Iribarne” donde luego de efectuarle los controles de rigor requeridos, fueron dados de alta.

Intervinieron Policía Comunal, Ambulancias del Same de Suipacha, Policía Vial Chivilcoy y móviles del concesionario vial.